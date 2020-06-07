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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:11
https://ria.ru/20200607/1572580047.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 507 пациентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529461_0:274:3154:2048_1036x0_80_0_0_5135a44152b0c6e9da37df88d0f37b27.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 507 пациентов

08:11 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 507 человек, из них у 195 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 490 человек, в том числе 191 с коронавирусом, из них шесть находились на ИВЛ.

"В больнице 507 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 264 человека с подозрением на COVID/195 случаев подтверждено лабораторно, из них: 20/18 детей, 23/23 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она отметила, что в больницу поступили 39 человек, из них 15 с коронавирусом. Выписано 22 пациента, 11 из них выздоровели от COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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