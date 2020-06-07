В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 507 пациентов

"В больнице 507 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 264 человека с подозрением на COVID/195 случаев подтверждено лабораторно, из них: 20/18 детей, 23/23 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.