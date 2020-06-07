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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:05
https://ria.ru/20200607/1572579941.html
В двух районах ЛНР ввели ограничения из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:119:3568:2126_1036x0_80_0_0_98456abc15dc0af62c274f261f4e4b1d.jpg
РИА Новости

В двух районах ЛНР ввели ограничения из-за COVID-19

08:05 07.06.2020
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© РИА НовостиМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики ввели строгие ограничения в Антрацитовском районе и в районе, прилегающему к городу Ровеньки, из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 6 июня в республике были выявлены 429 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
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"С целью недопущения распространения данного заболевания (COVID-19) на территории Луганской народной республики вводятся меры ограничительного характера, которые будут локализовываться на территории Антрацитовского района и района, прилегающего к городу Ровеньки", - заявил Докашекно.
Он пояснил, что такие меры предприняты в связи с тем, что в больницы Луганска поступили пациенты с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Докашенко уточнил, что на данный момент проводится диагностика поступивших. По его словам, они имели большой круг контактных лиц, которые также подлежат обследованию, и в случае выявления положительных результатов на коронавирус должны быть изолированы.
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"Данные ограничительные мероприятия будут касаться преимущественно движения городского пригородного и междугороднего транспорта. До особого распоряжения просим население данных городов и районов неукоснительно соблюдать меры противоэпидемической безопасности, а именно – ношение масок", - подчеркнул Докашенко.
Санитарный врач призвал жителей данных районов придерживаться режима самоизоляции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскЛуганскВ мире
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