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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:04
https://ria.ru/20200607/1572579907.html
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

08:04 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн – РИА Новости. Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
"Среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству", - написал глава региона в Telegram-канале.
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Весь медперсонал и пациенты Корсаковской ЦРБ сдали анализы на коронавирус, определены контактные лица, проводятся противоэпидемические мероприятия. В больнице организована санобработка, открытие возможно только после результатов эпидрасследования и предписания Роспотребнадзора.
На время карантина пациенты ЦРБ будут направляться в медучреждения Южно-Сахалинска и Анивы, для экстренной госпитализации направлен дополнительный реанимобиль.
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По данным оперштаба, на 7 июня в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 71 пациент выписан с выздоровлением, 133 проходят лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСахалинЮжно-СахалинскКорсаков
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