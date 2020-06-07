На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн – РИА Новости. Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко

"Среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству", - написал глава региона в Telegram-канале.

Весь медперсонал и пациенты Корсаковской ЦРБ сдали анализы на коронавирус, определены контактные лица, проводятся противоэпидемические мероприятия. В больнице организована санобработка, открытие возможно только после результатов эпидрасследования и предписания Роспотребнадзора.

На время карантина пациенты ЦРБ будут направляться в медучреждения Южно-Сахалинска и Анивы, для экстренной госпитализации направлен дополнительный реанимобиль.

По данным оперштаба, на 7 июня в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 71 пациент выписан с выздоровлением, 133 проходят лечение.