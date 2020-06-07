Арктические спасатели помогут устранить последствия ЧП в Норильске

"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС России выдвинулись в Норильск...Всего от Дудинского отряда задействовано 9 спасателей и 6 единиц техники, из них - 2 снегоболотохода и 2 плавсредства. Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия", - говорится в сообщении.