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Арктические спасатели помогут устранить последствия ЧП в Норильске
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РИА Новости

Арктические спасатели помогут устранить последствия ЧП в Норильске

07:41 07.06.2020 (обновлено: 07:57 07.06.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
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Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Специалисты арктического поисково-спасательного отряда и специальная техника для работы в условиях арктической тундры выехали из Дудинки в Норильск для оказания помощи в устранении последствий ЧС после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому края.
"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС России выдвинулись в Норильск...Всего от Дудинского отряда задействовано 9 спасателей и 6 единиц техники, из них - 2 снегоболотохода и 2 плавсредства. Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеДудинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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