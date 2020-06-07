В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Количество случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 2 тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай выявлен у гражданина, прибывшего из-за рубежа. В шести случаях источник инфекции не установлен
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - шесть медработников. Выздоровели 65 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 2007, из которых 395 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1425 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.