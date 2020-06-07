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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T07:31
https://ria.ru/20200607/1572579691.html
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

07:31 07.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Количество случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 2 тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай выявлен у гражданина, прибывшего из-за рубежа. В шести случаях источник инфекции не установлен
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - шесть медработников. Выздоровели 65 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 2007, из которых 395 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1425 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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