В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Количество случаев инфицирования COVID-19 в Количество случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 2 тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай выявлен у гражданина, прибывшего из-за рубежа. В шести случаях источник инфекции не установлен

Как добавили в штабе, среди новых зараженных - шесть медработников. Выздоровели 65 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 2007, из которых 395 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1425 пациентов.