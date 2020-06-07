В Кузбассе выявили еще 31 случай COVID-19

"Еще у 31 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 304 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 441 больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.