В Кузбассе выявили еще 31 случай COVID-19

КЕМЕРОВО, 7 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 31 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 31 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 304 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 441 больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Новокузнецке, восемь – в Кемерово, по три – в Белово и Междуреченске, два – в Новокузнецком районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Калтане, Осинниках, Кемеровском и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, пять – из Междуреченска, по одному – из Белово, Кемерово, Юрги, Прокопьевска, Калтана, Новокузнецкого и Тисульского районов.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 752 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 304 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 009 человек.
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