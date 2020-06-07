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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:57
https://ria.ru/20200607/1572579567.html
В Туве вводят двухнедельный карантин из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Туве вводят двухнедельный карантин из-за COVID-19

07:22 07.06.2020 (обновлено: 09:57 07.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол вводит на две недели карантин на территории республики, говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале Тувы.
Он продлится с 8 по 21 июня.
Также в республике до 30 июня действует режим самоизоляции.
В конце мая стало известно о заражении главы республики коронавирусом. Его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, где он провел почти две недели.
По данным республиканских Роспотребнадзора и Минздрава на 6 июня, всего в республике выявлено 1607 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составляет 1,7.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Город Саратов
4 июня, 22:33Распространение нового коронавируса
В одном из районов Саратовской области отменяют карантин
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