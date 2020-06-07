В Туве вводят двухнедельный карантин из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Глава Тувы Глава Тувы Шолбан Кара-оол вводит на две недели карантин на территории республики, говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале Тувы

Он продлится с 8 по 21 июня.

Также в республике до 30 июня действует режим самоизоляции.

В конце мая стало известно о заражении главы республики коронавирусом. Его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, где он провел почти две недели.

По данным республиканских Роспотребнадзора и Минздрава на 6 июня, всего в республике выявлено 1607 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составляет 1,7.