Товарооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за январь-май сократился на 14,3%, составив 137,6 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 46,01 миллиарда долларов, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.