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2020-06-07T07:14
https://ria.ru/20200607/1572579513.html
Товарооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%
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РИА Новости

Товарооборот между Китаем и США за январь-май упал на 12,7%

07:14 07.06.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за январь-май сократился на 14,3%, составив 137,6 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 46,01 миллиарда долларов, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В мае товарооборот двух стран достиг 46,54 миллиарда долларов, Китай в США поставил товаров на 37,22 миллиарда долларов, а США в КНР – на 9,32 миллиарда долларов.
Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.
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