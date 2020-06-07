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2020-06-07T07:12
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Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%
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РИА Новости

Товарооборот между Россией и КНР за пять месяцев 2020 года упал на 4,3%

07:12 07.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав на пункте пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав на пункте пропуска между Россией и Китаем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Грузовой состав на пункте пропуска между Россией и Китаем. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Китайский экспорт в Россию за январь-май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% - до 23,94 миллиарда долларов.
Отдельно в мае товарооборот двух стран достиг 7,36 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 3,8 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 3,56 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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