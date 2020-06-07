Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T07:09
https://ria.ru/20200607/1572579458.html
Эксперты: микрофинансовые компании стали чаще отказывать в выдаче займов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156166/29/1561662990_0:170:3142:1937_1036x0_80_0_0_bd4d8b9f928bfb11e3ed7261117277a6.jpg
РИА Новости

Эксперты: микрофинансовые компании стали чаще отказывать в выдаче займов

07:09 07.06.2020
1402
© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов: доля отказов по рынку составляет от 70 до 85%, когда как в прошлом году средний показатель был на уровне 70%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".
"Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%", - отметили аналитики.
Они также указали, что заемщикам МФО достаточно трудно в принципе подтвердить кредитору факт наличия работы и предоставить справку о доходах. По разным данным, лишь 20-30% имеют такую возможность.
В дополнение к ужесточению требований к заемщикам, микрофинансовые организации также снизили и сумму выдаваемых займов до 6-8 тысяч рублей. Это стало еще одной подстраховкой, поскольку, чем меньше сумма ссуды, тем легче ее вернуть и не уйти в просрочку, говорят эксперты.
"Таким образом, данная тенденция по увеличению доле отказов связана с реакцией рынка на текущие события и является крайне взвешенной и правильной. Несмотря на то, что многие отказались от "лишних трат", часть заемщиков все равно не способна оценить все риски, правильно подойти к распределению трат, а в текущих условиях это обязательное условие при оформлении ссуды. Сейчас по факту финансовые организации взяли на себя эту обязанность", - заключили в компании.
Рубли
26 мая, 01:03
Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
751100
Обсудить 3
КредитЭкономика
Рекомендуем
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Стенд АО Газпромбанк на площадке Восточного экономического форума
Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Предприниматель Михаил Прохоров
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния