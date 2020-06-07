В Красноярском крае из-за дождей обрушился автомобильный мост

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. В Красноярском крае из-за непрекращающегося дождя частично обрушился автомобильный мост, сообщает региональный главк МВД.
Инцидент произошел в Партизанском районе на 65-м километре автодороги Партизанское — Мина.
Транспортное сообщение с пятью населенными пунктами — Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны — Выезжий Лог.
На месте дежурят сотрудники ГИБДД и дорожной организации. Установлены необходимые дорожные знаки. Движение транспорта возобновится после восстановления моста.
Кроме того, на трассе "Саяны" произошло повреждение автомобильного моста через реку Сейба. Движение по этому участку закрыто.
Ранее МЧС сообщило, что жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели. Также, по данным МЧС, два пассажирских поезда направили в объезд из-за подмыва железнодорожного полотна на Красноярской железной дороге. На участке железной дороги Абакан — Тайшет река Мана подмыла насыпь.
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