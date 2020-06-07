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2020-06-07T05:59
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На Красноярской железной дороге поезда направили в объезд из-за подмыва
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РИА Новости

На Красноярской железной дороге поезда направили в объезд из-за подмыва

05:59 07.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор. Архивное фото
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Два пассажирских поезда были направлены в объезд из-за подмыва железнодорожного полотна на Красноярской железной дороге, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.
"В 23:30 (18:30 мск)  06.06.2020 от оперативного дежурного Красноярской железной дороги поступила информация, что на участке железной дороги Абакан – Тайшет на 708 км, пикет №3, рекой Мана произошёл подмыв ж/д насыпи… В объезд отправлены два пассажирских поезда №123 и №124", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с одной стороны оголились шесть секций пролета железнодорожного полотна. В превентивных целях ограничено движение на участке станций Кой-Хабайдак, объезд организован объезд через Ачинск.
Сотрудник МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайАчинскТайшетПроисшествия
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