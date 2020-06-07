На Красноярской железной дороге поезда направили в объезд из-за подмыва

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Два пассажирских поезда были направлены в объезд из-за подмыва железнодорожного полотна на Красноярской железной дороге, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.

"В 23:30 (18:30 мск) 06.06.2020 от оперативного дежурного Красноярской железной дороги поступила информация, что на участке железной дороги Абакан – Тайшет на 708 км, пикет №3, рекой Мана произошёл подмыв ж/д насыпи… В объезд отправлены два пассажирских поезда №123 и №124", - говорится в сообщении.