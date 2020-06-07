В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений

"В Манский район направлена группировка сил и средств РСЧС… Все они будут принимать участие в ликвидации последствий подтоплений, которое произошло в результате подъёма уровня воды в реке Кувай населенного пункта Колбинский Манского района. В населённом пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов. Жителей этих домов эвакуировали: часть - в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена у родственников", - говорится в сообщении.