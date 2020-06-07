В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе Красноярского края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Манский район направлена группировка сил и средств РСЧС… Все они будут принимать участие в ликвидации последствий подтоплений, которое произошло в результате подъёма уровня воды в реке Кувай населенного пункта Колбинский Манского района. В населённом пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов. Жителей этих домов эвакуировали: часть - в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена у родственников", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к месту направлены спасатели краевого учреждения "Спасатель" Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в количестве 47 человек, 13 единиц техники и 6 плавсредств. Всего привлекается 82 человека, 22 единицы техники.