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2020-06-07T05:57
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В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений
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РИА Новости

В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений

05:57 07.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе Красноярского края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Манский район направлена группировка сил и средств РСЧС… Все они будут принимать участие в ликвидации последствий подтоплений, которое произошло в результате подъёма уровня воды в реке Кувай населенного пункта Колбинский Манского района. В населённом пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов. Жителей этих домов эвакуировали: часть - в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена у родственников", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к месту направлены спасатели краевого учреждения "Спасатель" Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в количестве 47 человек, 13 единиц техники и 6 плавсредств. Всего привлекается 82 человека, 22 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайМанский районПроисшествия
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