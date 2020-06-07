В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

© AP Photo / Felipe Dana Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Бразилии за последние сутки, медики зафиксировали свыше 27 тысяч случаев заражения, следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава, за последние 24 часа в Бразилии зафиксировали 27 075 новых случаев заражения COVID-19, еще 904 человека скончались.

Отмечается, что за сутки после заражения коронавирусом выздоровели 10 209 человек.

Днем ранее сообщалось о 30 830 новых случаев и 1005 летальных исходах.

Таким образом, количество случаев заражения в Бразилии достигло 672 846, за все время скончались 35 930 человек.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию , заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США Великобритании , по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17:00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.

Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки. Данные о заражении коронавирусом с начала эпидемии не отображаются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.