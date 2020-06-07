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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T05:49
https://ria.ru/20200607/1572579132.html
В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1036x0_80_0_0_784048afe2e30671dfb989eebc0d4ba4.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19

05:49 07.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Бразилии за последние сутки, медики зафиксировали свыше 27 тысяч случаев заражения, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Бразилии зафиксировали 27 075 новых случаев заражения COVID-19, еще 904 человека скончались.
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Отмечается, что за сутки после заражения коронавирусом выздоровели 10 209 человек.
Днем ранее сообщалось о 30 830 новых случаев и 1005 летальных исходах.
Таким образом, количество случаев заражения в Бразилии достигло 672 846, за все время скончались 35 930 человек.
Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
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Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17:00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.
Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки. Данные о заражении коронавирусом с начала эпидемии не отображаются.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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