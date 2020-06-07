Трамп поблагодарил правоохранителей за действия на протестах в Вашингтоне

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за действия в Вашингтоне во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Американский президент отметил, что власти ожидали, что в акциях протеста в Вашингтоне будут принимать участие гораздо больше людей.
"Людей гораздо меньше в округе Колумбия, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия выполнили прекрасную работу. Спасибо!" - написал Трамп в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что многотысячный митинг против расизма и полицейского насилия прошел в субботу в Вашингтоне в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде. Отмечалось, что субботние мероприятия в американской столице проходили мирно.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.