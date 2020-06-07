Трамп поблагодарил правоохранителей за действия на протестах в Вашингтоне

Американский президент отметил, что власти ожидали, что в акциях протеста в Вашингтоне будут принимать участие гораздо больше людей.

"Людей гораздо меньше в округе Колумбия, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция округа Колумбия выполнили прекрасную работу. Спасибо!" - написал Трамп в своем Twitter .

Ранее сообщалось, что многотысячный митинг против расизма и полицейского насилия прошел в субботу в Вашингтоне в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде. Отмечалось, что субботние мероприятия в американской столице проходили мирно.