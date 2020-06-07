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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T05:20
https://ria.ru/20200607/1572578816.html
Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786434_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_e6e60b7ef5503713972d622eec36dc55.jpg
РИА Новости

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

05:05 07.06.2020 (обновлено: 05:20 07.06.2020)
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© AFP 2020 / Hector RetamalМужчина в защитной маске в Шанхае
Мужчина в защитной маске в Шанхае
© AFP 2020 / Hector Retamal
Мужчина в защитной маске в Шанхае
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.
Власти города Цзилинь в одноименной провинции понизили в нескольких районах города уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого.
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
04:33Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили шесть новых случаев COVID-19
Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19.
Около месяца назад Китаю уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума на всей территории страны, однако из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового случая заражения в Ухане уровень угрозы в некоторых городских районах повысили.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 036 случаев коронавирусной инфекции, 78 332 человека выздоровели, 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1776, выздоровели 1710 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
2520026
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйКитайУханьВ мире
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