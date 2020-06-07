Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

Мужчина в защитной маске в Шанхае

Мужчина в защитной маске в Шанхае

ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Вся территория Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь

Власти города Цзилинь в одноименной провинции понизили в нескольких районах города уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого.

Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19.

Около месяца назад Китаю уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума на всей территории страны, однако из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового случая заражения в Ухане уровень угрозы в некоторых городских районах повысили.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 036 случаев коронавирусной инфекции, 78 332 человека выздоровели, 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1776, выздоровели 1710 человек.