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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T03:48
https://ria.ru/20200607/1572578589.html
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

03:48 07.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".
"Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. <…> Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", — заключил Комаровский.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВОЗМедицинаОбщество
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