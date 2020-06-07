Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".

"Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. <…> Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", — заключил Комаровский.