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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T04:28
https://ria.ru/20200607/1572578527.html
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

03:37 07.06.2020 (обновлено: 04:28 07.06.2020)
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост за последние сутки составил 3,3% — выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", — сказал он на пресс-конференции.

Болеют 19 278 человек, наибольшее число — в городе Мехико (4273) и штате Мехико (2367). Власти изучают 48 273 подозрительных случая заболеваний и 1189 летальных.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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