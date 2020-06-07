В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост за последние сутки составил 3,3% — выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", — сказал он на пресс-конференции.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.
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