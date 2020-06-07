В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19

"Прирост за последние сутки составил 3,3% — выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", — сказал он на пресс-конференции.