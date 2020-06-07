В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов

"Двадцать три офицера получили ранения, выполняя свою работу, обеспечивая порядок во время протестов в течение последних нескольких дней, это абсолютно неприемлемо", — заявил суперинтендант полиции Джо Эдвардс.
Он отметил, что в субботу пострадали десять полицейских, включая упавшую с лошади сотрудницу полиции, которая сейчас находится в больнице. Четырнадцать человек были задержаны в ходе субботних протестов.
Тысячи человек прошли в субботу по центру Лондона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост заражений. Ранее участники протеста Black Lives Matter в Лондоне пытались спровоцировать конфликт, бросая бутылки в конную полицию.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве. На фоне волны протестов в США солидарные акции проходят в столицах европейских стран.