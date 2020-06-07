В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов

"Двадцать три офицера получили ранения, выполняя свою работу, обеспечивая порядок во время протестов в течение последних нескольких дней, это абсолютно неприемлемо", — заявил суперинтендант полиции Джо Эдвардс.

Он отметил, что в субботу пострадали десять полицейских, включая упавшую с лошади сотрудницу полиции, которая сейчас находится в больнице. Четырнадцать человек были задержаны в ходе субботних протестов.