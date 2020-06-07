Трамп по-прежнему доверяет главе Пентагона, заявляют в Белом доме

"Президент Трамп по-прежнему уверен в министре Эспере. Министр Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности улиц нашей страны и поддержании мира и уверенности американцев в безопасности их офисов, церквей, а также их домов", - говорится в заявлении Макинэни, опубликованном CNN.