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2020-06-07T02:43
https://ria.ru/20200607/1572578208.html
Трамп по-прежнему доверяет главе Пентагона, заявляют в Белом доме
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РИА Новости

Трамп по-прежнему доверяет главе Пентагона, заявляют в Белом доме

02:43 07.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер по-прежнему пользуется доверием президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Ранее Трамп грозил, что может привлечь военных для обеспечения порядка, это вызвало жесткую критику со стороны части общественности, СМИ, политиков и губернаторов. Эту идею публично не поддержал и министр обороны Эспер.
"Президент Трамп по-прежнему уверен в министре Эспере. Министр Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности улиц нашей страны и поддержании мира и уверенности американцев в безопасности их офисов, церквей, а также их домов", - говорится в заявлении Макинэни, опубликованном CNN.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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