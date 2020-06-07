В Торонто продолжаются протесты против расизма

Сотрудник полиции Торонто сообщил, что демонстрации проходят мирно. Участники акции выступают с плакатами "Нет справедливости, нет мира" и "Да, здесь это тоже есть".
"Прекрасно видеть, что это проходит так мирно. Это имеет огромную важность", - сообщил инспектор полиции в Торонто Мэтт Мойер, назвав участников демонстраций послами мира.
В США и в ряде западных стран прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.