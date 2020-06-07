В Нью-Йорке полиция расследует как теракт нападение на полицейских

Как поясняет газета со ссылкой на полицейских, подозреваемый Дзенан Камович в ходе протестов накинулся из засады на полицейских и нанес одному из них удар ножом, выкрикивая радикальные лозунги. В других офицеров стреляли, кто - пока неизвестно. Сам Камович также получил огнестрельные ранения в результате инцидента. Стрелявший в него также пока неизвестен. В настоящий момент он находится под стражей.