В Нью-Йорке полиция расследует как теракт нападение на полицейских

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка и ФБР расследуют нападение на офицеров полиции в ходе протестов в городе как возможную террористическую атаку, сообщает газета New York Times.
Как поясняет газета со ссылкой на полицейских, подозреваемый Дзенан Камович в ходе протестов накинулся из засады на полицейских и нанес одному из них удар ножом, выкрикивая радикальные лозунги. В других офицеров стреляли, кто - пока неизвестно. Сам Камович также получил огнестрельные ранения в результате инцидента. Стрелявший в него также пока неизвестен. В настоящий момент он находится под стражей.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.