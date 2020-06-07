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2020-06-07T02:27
https://ria.ru/20200607/1572578148.html
В Нью-Йорке полиция расследует как теракт нападение на полицейских
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РИА Новости

В Нью-Йорке полиция расследует как теракт нападение на полицейских

02:27 07.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка и ФБР расследуют нападение на офицеров полиции в ходе протестов в городе как возможную террористическую атаку, сообщает газета New York Times.
Как поясняет газета со ссылкой на полицейских, подозреваемый Дзенан Камович в ходе протестов накинулся из засады на полицейских и нанес одному из них удар ножом, выкрикивая радикальные лозунги. В других офицеров стреляли, кто - пока неизвестно. Сам Камович также получил огнестрельные ранения в результате инцидента. Стрелявший в него также пока неизвестен. В настоящий момент он находится под стражей.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
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