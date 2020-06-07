Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

"С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений", — подчеркнул он.

При этом он обратил внимание на важность постоянного профессионального мониторинга ситуации с коронавирусом. По словам Онищенко, для этого в том числе следует анализировать развитие пандемии на американском континенте, чтобы спрогнозировать положение дел с COVID-19 в России предстоящей осенью. Он указал на то, что в таких странах, как Бразилия и Перу, где сейчас начинается зима, фиксируется значительный рост заболеваемости.