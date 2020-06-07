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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:32
https://ria.ru/20200607/1572578109.html
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
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РИА Новости

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

02:50 07.06.2020 (обновлено: 08:32 07.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что поддерживает выход из карантина в стране.
По его мнению, нерешительность в таких вопросах может быть губительной, в частности, для сферы культуры.
"Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения", — отметил парламентарий.
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".

"С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений", — подчеркнул он.

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При этом он обратил внимание на важность постоянного профессионального мониторинга ситуации с коронавирусом. По словам Онищенко, для этого в том числе следует анализировать развитие пандемии на американском континенте, чтобы спрогнозировать положение дел с COVID-19 в России предстоящей осенью. Он указал на то, что в таких странах, как Бразилия и Перу, где сейчас начинается зима, фиксируется значительный рост заболеваемости.
Ранее президент Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Он отметил, что делать это следует осознанно и спокойно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ПутинГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Да и разве у нас был объявлен карантин? Что то не припоминается такого. Объявленный режим ни под один закон не подпадает, кроме как самоуправство наплевательство на граждан и конституцию... 
7 июня, 07:36
Юрий Баженов
157112325
Какой выход??? С начала мая цифры стабильно высокие, куда выходить? Или...??!!
7 июня, 03:03
Максим Буланов
681151183
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