Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе

"Если несколько человек собирались быть в определенном месте в определенное время для совершения преступных действий, а мы это не выявили, это моя вина", - заявил Миллер, добавив, что сотрудники полиции отслеживали социальные сети для выявления призывов к незаконным действиям.
По его словам, полиция Нью-Йорка пыталась выявить источник распространения призывов к мародерству, однако они склоняются к мнению, что обычные преступные группировки воспользовались ситуацией с протестами.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.