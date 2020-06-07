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2020-06-07T01:59
https://ria.ru/20200607/1572577932.html
Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе
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РИА Новости

Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе

01:43 07.06.2020 (обновлено: 01:59 07.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер взял на себя вину за мародерство и грабежи в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, сообщает телеканал CNN.
"Если несколько человек собирались быть в определенном месте в определенное время для совершения преступных действий, а мы это не выявили, это моя вина", - заявил Миллер, добавив, что сотрудники полиции отслеживали социальные сети для выявления призывов к незаконным действиям.
По его словам, полиция Нью-Йорка пыталась выявить источник распространения призывов к мародерству, однако они склоняются к мнению, что обычные преступные группировки воспользовались ситуацией с протестами.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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