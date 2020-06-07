Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:13
https://ria.ru/20200607/1572577897.html
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_c57b22e0095a2eb47e469732ddceb64a.jpg
РИА Новости

Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса

01:41 07.06.2020 (обновлено: 09:13 07.06.2020)
7013
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Не менее чем у половины всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Так она ответила в комментариях в инстаграме на вопрос подписчицы о бессимптомных носителях возбудителя COVID-19 в других странах.
"Конечно бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины", — написала Малышева.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 20:03Распространение нового коронавируса
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
141337291
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровьеВОЗМедицинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
Зря ее не спросили о том, какой процент больных и носителей выявляется. А то откуда в Москве 15% с антителами IgG к коронавирусу. Вопрос неудобный, так как если окажется, что реально переболевших в 10 раз больше, чем выявленных, то тогда смертность от ковида также в 10 раз меньше и выйдет на уровень гриппа 1968 года с 3 миллионами умерших в мире. А тогда возникнет вопрос - за чей счет карантинный балаган?
7 июня, 01:55
АНАнтон Николаев
2200012
Она сама как вирус
7 июня, 06:05
РРРеалист России
1460010
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:02Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
15:01В Нью-Йорке отменили комендантский час
Лента новостейМолния