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Культура
2020-06-07T08:16
https://ria.ru/20200607/1572577820.html
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572513230_0:6:960:546_1036x0_80_0_0_335250551c0da731fa1cf19722eb2bab.jpg
РИА Новости

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

01:30 07.06.2020 (обновлено: 08:16 07.06.2020)
592516
© КП/Владимир ВеленгуринЮлия Норкина
Юлия Норкина
© КП/Владимир Веленгурин
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

"Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Норкин.

В Сети поддержали журналиста и пожелали ему сил.
"Как жаль, когда такие замечательные люди уходят! Светлая память!" — выразил соболезнования valentine_valent.
"Пишут много и не всегда грамотно. Какое все это имеет значение, когда нет человека, молодой, красивой, умной женщины. Сил вам", — обратился к Норкину пользователь под ником irfi_hand_made.
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"Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Спасибо ей за все, что она сделала, таких больше нет. Телевидение и страна потеряли много с ее уходом", — отметила medvedevaliu.
"Как несправедливо, как рано, какая боль", — написала terezaurbant.
"Сердце разрывается от несправедливости. Молодая, красивая. Бог забирает лучших. Соболезнуем Вам и детям. Осетия скорбит", — отметила spring55777.
Журналистке и супруге телеведущего Андрея Норкина было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении.
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КультураЮлия НоркинаКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесинфарктыАндрей НоркинМедиа - Общество
Популярные комментарии
Светлая память! Держитесь, Андрей!!! Мы все чувствовали и видели, насколько Вы любили Юлю. Скорблю вместе с Вами
7 июня, 05:35
fomion
119001027
Не понятно, зачем вываливать на общее обозрение, семейную трагедию.
7 июня, 07:15
Арсений Новиков
64113363
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