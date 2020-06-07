В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
"Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", — написал Норкин.
В Сети поддержали журналиста и пожелали ему сил.
"Как жаль, когда такие замечательные люди уходят! Светлая память!" — выразил соболезнования valentine_valent.
"Пишут много и не всегда грамотно. Какое все это имеет значение, когда нет человека, молодой, красивой, умной женщины. Сил вам", — обратился к Норкину пользователь под ником irfi_hand_made.
"Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Спасибо ей за все, что она сделала, таких больше нет. Телевидение и страна потеряли много с ее уходом", — отметила medvedevaliu.
"Как несправедливо, как рано, какая боль", — написала terezaurbant.
"Сердце разрывается от несправедливости. Молодая, красивая. Бог забирает лучших. Соболезнуем Вам и детям. Осетия скорбит", — отметила spring55777.
Журналистке и супруге телеведущего Андрея Норкина было 52 года. Она вела программы на радио и телевидении.