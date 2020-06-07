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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:02
https://ria.ru/20200607/1572577747.html
Бразилия частично приостановила обновление статистики по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571904739_0:48:2008:1178_1036x0_80_0_0_bc6ba56c1a3a3b9bb7808ac353da0e09.jpg
РИА Новости

Бразилия частично приостановила обновление статистики по COVID-19

01:03 07.06.2020 (обновлено: 09:02 07.06.2020)
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© AP Photo / Andre BorgesПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
© AP Photo / Andre Borges
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразилия частично приостановила обновление общей информации о случаях заражения коронавирусом нового типа, это решение поддержал президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Рейтер.
Ранее министерство здравоохранения приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти также подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17:00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.

"Суммарные данные <…> не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов", — написал Болсонару в Twitter.

Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки.
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Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, также на некоторое время приостановил публикацию данных о случаях заражения в Бразилии. Сайт университета убрал Бразилию из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, но позже вернул.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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