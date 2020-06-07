Бразилия частично приостановила обновление статистики по COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии. Архивное фото

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии

© AP Photo / Andre Borges Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразилия частично приостановила обновление общей информации о случаях заражения коронавирусом нового типа, это решение поддержал президент Жаир Болсонару , сообщает агентство Рейтер

Ранее министерство здравоохранения приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти также подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17:00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.

"Суммарные данные <…> не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов", — написал Болсонару в Twitter.

Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки.

Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, также на некоторое время приостановил публикацию данных о случаях заражения в Бразилии. Сайт университета убрал Бразилию из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, но позже вернул.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.