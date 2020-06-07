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2020-06-07T00:59
https://ria.ru/20200607/1572577690.html
Митингующие просят ООН принять резолюцию с осуждением действий США
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РИА Новости

Митингующие просят ООН принять резолюцию с осуждением действий США

00:59 07.06.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Митинг проходит у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, протестующие требует, чтобы организация приняла резолюцию с осуждением действий США в контексте отношения к нацменьшинствам, передает корреспондент РИА Новости.
В городе проходит ряд протестных акций, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Пока протесты в основном мирные.
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Группа примерно в 100 человек собралась напротив входа в штаб-квартиру международной организации.
"Мы собрались здесь, у стен ООН. Мы просим ООН, чтобы была принята резолюция с осуждением действий США", - заявил в мегафон один из лидеров этой группы.
Другой выступающий отметил, что группа независимых экспертов ООН призвала страны-члены организации принять меры, чтобы решить проблему систематического проявления расизма в системе правосудия.
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Митингующие призывают к справедливости и к сокращению финансирования полиции.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию всех нападений на полицию и демонстрантов, которые привели к ранениям и смерти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМишель БачелетООНСШАВ мире
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