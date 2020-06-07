Митингующие просят ООН принять резолюцию с осуждением действий США

НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Митинг проходит у штаб-квартиры Митинг проходит у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, протестующие требует, чтобы организация приняла резолюцию с осуждением действий США в контексте отношения к нацменьшинствам, передает корреспондент РИА Новости.

В городе проходит ряд протестных акций, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Пока протесты в основном мирные.

Группа примерно в 100 человек собралась напротив входа в штаб-квартиру международной организации.

"Мы собрались здесь, у стен ООН. Мы просим ООН, чтобы была принята резолюция с осуждением действий США", - заявил в мегафон один из лидеров этой группы.

Другой выступающий отметил, что группа независимых экспертов ООН призвала страны-члены организации принять меры, чтобы решить проблему систематического проявления расизма в системе правосудия.

Митингующие призывают к справедливости и к сокращению финансирования полиции.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию всех нападений на полицию и демонстрантов, которые привели к ранениям и смерти.