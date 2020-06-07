В Вашингтоне прошел мирный митинг против расизма

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских спровоцировала в США волну массовых протестов и беспорядков, которых в стране не видели со времен гибели культового защитника прав чернокожих Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских спровоцировала в США волну массовых протестов и беспорядков, которых в стране не видели со времен гибели культового защитника прав чернокожих Мартина Лютера Кинга в 1968-м.

Волна народного гнева, а с ней и погромы, не обошла Вашингтон: если в прошлую пятницу, в первый день протестов, митинги и пикеты у Белого дома прошли мирно, то уже в следующие два дня хулиганы начали кидаться петардами и бутылками в полицейских, поджигать машины, бить витрины. По итогам беспорядков задержали сотни человек, среди полицейских были пострадавшие.

В субботу в городе прошел самый массовый и едва ли не самый спокойный за последние дни митинг. Несмотря на желаемый организаторами миллион участников на улицы вышли около 10 тысяч человек. За тем, как погромы сменились народными гуляниями, наблюдал корреспондент РИА Новости.

Первомай по-американски

День обещали жаркий — за 30 градусов, что для Вашингтона , конечно, не редкость, но, возможно, именно погода заставила многих поехать не к Белому дому, а на природу. Чтобы не накалять обстановку еще больше, федеральные и городские власти, отношения которых нельзя назвать идеальными, решили до минимума сократить присутствие полиции и военных на улицах. Движение автомобилей перекрыли за несколько кварталов от Белого дома: поперек дороги поставили "Хаммеры" нацгвардии и машины других спецслужб, включая машины антинаркотического ведомства DEA, которое обычно занимается борьбой с наркомафией.

Для всех, кто передвигался не на четырех колесах, а на двух или пешком, путь был открыт. Каждый уважающий себя участник митинга нес самодельный плакат или был одет в майку с надписью. Самые популярные — "Жизни черных имеют значение", "Нет справедливости — нет мира", "Справедливость для Джорджа Флойда". Но встречались и оригинальные надписи, например, "Кондуктор правды" или просто портрет Карла Маркса . Общая суть посланий была одна: борьба с расизмом и насилием со стороны полицейских.

Те, у кого не было с собой подходящей майки или маски, могли купить всё на месте: и то и другое по 20 долларов. Еще несколько дней назад можно было взять по десять. Наибольшим спросом пользовались майки с изображением Джорджа Флойда, который в общественном сознании либеральных американцев стремительно превращается в новомученика, пострадавшего из-за своего цвета кожи. Справедливости ради стоит отметить, что появились майки с именами и других погибших афроамериканцев.

На прилегающей к скверу у Белого дома 16-й улице, переименованной накануне городскими властями в "Жизни черных имеют значение Плаза", выстроилась очередь. Точнее, сразу две очереди: одна в туалетные кабинки, установленные специально к митингу, а вторая — к трансформаторной будке, где все желающие фотографировались на фоне новой таблички с названием улицы. Еще одна небольшая очередь выстроилась к фургончику с мороженым — все-таки жарко. Пришедшие на митинг с родителями дети были в восторге.

"Скажи его имя!"

"Скажи его имя!" — раздался над самым ухом крик в мегафон. "Джордж Флойд!" — зычно ответили сотни голосов у самой ограды Белого дома. "Не могу!" — "Дышать!" — продолжилась перекличка последними словами погибшего афроамериканца. И так раз по десять. Но мирно, без кидания бутылок и петард. Ощущение, что даже если бы и нашлись такие горячие головы, то их бы быстро остудили другие участники протеста. Нормальных здесь было явно больше, чем радикалов, которые громили город неделю назад.

"Преклони колено!" — внезапно скомандовал в мегафон крепкий темнокожий парень. Люди почтительно опустились на одно колено и застыли в молчании в память обо всех пострадавших от проявлений расизма в США . Эта поза оказалась в центре внимания общественности после того, как в ряде случаев на колено стали вставать полицейские в знак солидарности с протестующими.

К слову сказать, ранее коленопреклоненная поза становилась предметом жарких заочных споров между президентом Дональдом Трампом и игроками Национальной футбольной лиги. Главе государства не нравилось, что чернокожие игроки вместо того, чтобы слушать гимн стоя, встают на колено в знак протеста против расизма в стране.

В субботу ни у кого из участников митинга разногласий по этому вопросу не было. Как не было и сотрудников полиции, которым были адресованы многие лозунги. Впрочем, отсутствие стражей порядка не избавило протестующих от претензий. "Нет (полицейского) значка — нет полномочий! Вон, они стоят на крышах, наблюдают за нами, и на соседних улицах тоже, и многие без знаков отличий", — возмущался житель Виргинии по имени Пол.

Участие в охране общественного порядка полицейских без знаков отличия стало одним из поводов для общественного недовольства в Вашингтоне, поскольку затрудняет привлечение в ответственности тех стражей порядка, которые нарушают закон при разгоне протестов. В целом по стране таких случаев уже зафиксировано несколько сотен, что еще больше обостряет проблемы насилия со стороны полицейских. О том, сколько полицейских погибло и пострадало во время протестов, на митинге у Белого дома предпочитали не говорить.

Буквально в 100 метрах от протестующих в тени деревьев на тротуаре сидели несколько молодых людей и девушек. Рядом с ними изнывали от жары четвероногие питомцы. Собачки были маленькие и короткошерстные, но это мало им помогало — язык у каждой был "на плече".

"Я всегда хожу на протесты со своей собакой, она уже привыкла. И, поверьте, она выгрызет расизм в нашей стране", — с улыбкой заверила девушка по имени Элис.

За ее спиной два молодых человека вязали на сетчатом заборе какую-то надпись разноцветными ленточками. Вспомнилась эпоха хиппи и антивоенных протестов, которые проходили тут во времена Мартина Лютера Кинга.

Забор этот начали ставить еще в понедельник после массовых беспорядков и после знаменитой прогулки Трампа к сгоревшей церкви. Про президента сначала рассказывали в СМИ, что он якобы испугался протестов и спрятался в бункере под Белым домом (из-за этого теперь протестующие дразнят его "бункерным мальчиком" — bunker boy). А потом писали, что он разозлился на эти публикации и решил прогуляться пешком к церкви, ради чего полиция разогнала мирный протест. И Трамп, и члены его администрации такую трактовку событий отрицают, но для протестующих она не требует каких-либо доказательств. Либеральной прессе они, как правило, верят безусловно.

Забор установлен вокруг всей резиденции. Для надежности ограждение усилили бетонными блоками. А главный въезд на территорию Белого дома и прилегающей администрации заблокировали пятью мощными самосвалами. При этом на соседнем КПП таких укреплений нет. Там дежурит пара сотрудников Секретной службы, один из которых с улыбкой раздает проходящим демонстрантам воду в бутылках.

Протесты и Пушкин

Группы протестующих продолжали стягиваться к Белому дому, сменяя друг друга. Одна из колонн прошла маршем от мемориала Аврааму Линкольну — президента США, при котором и благодаря которому в стране отменили рабство. Он, кстати, тоже пал жертвой насилия, правда, не полицейских, а южан-конфедератов, с которыми воевал четыре года во время Гражданской войны.

Часть демонстрантов шла маршрутом через университет Джорджа Вашингтона . Здесь на пересечении 22-й и "Н" улиц еще 20 лет назад установили памятник Александру Пушкину . В субботу, в день 221-й годовщины со дня рождения Пушкина, посол России в США Анатолий Антонов возложил букет красных гвоздик к памятнику.

Некоторые из участников протестов проявляли заинтересованность, увидев свежие цветы и памятник неизвестному им человеку, и начинали читать пояснительную табличку на английском языке.

"Это поэт? Русский?", — удивленно спрашивали американцы и огорчались, когда узнавали, что Пушкин был убит на дуэли. Возможно, люди невольно проводили ассоциацию со стрельбой и насилием, которые не редкость на улицах США.