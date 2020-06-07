В России за сутки потушили почти 20 лесных пожаров

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 19 пожаров на площади 621 гектар, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 июня, в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 621 гектар", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к полуночи 7 июня в РФ действовало 20 лесных пожаров на площади более шести тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае, там действовало четыре пожара на площади более 3,1 тысячи гектаров.