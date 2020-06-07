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2020-06-07T00:26
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Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
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РИА Новости

Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя

00:26 07.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя: как передают корреспонденты РИА Новости, работа мессенджера восстановилась в Москве, США и на Ближнем Востоке, во Франции и Великобритании программа работает со сбоями.
Первые сообщения о проблемах в работе Telegram появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, в 22.45 мск.
По данным портала, наибольшее количество жалоб на работу Telegram было зафиксировано в России – 14 482 по состоянию на 23.20 мск. Пользователи в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде и других, также сообщали о неполадках.
Логотип мессенджера Telegram
4 июня, 19:49Сказано в эфире
Telegram в России заблокирован – или все-таки нет? Комментарий экспертаОснователь Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России. Автор одного из Telegram-каналов Алексей Никушин в эфире радио Sputnik отметил, что и сейчас эффективность блокировки мессенджера вызывает сомнения.
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