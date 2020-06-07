МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя: как передают корреспонденты РИА Новости, работа мессенджера восстановилась в Москве, США и на Ближнем Востоке, во Франции и Великобритании программа работает со сбоями.
Первые сообщения о проблемах в работе Telegram появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, в 22.45 мск.
4 июня, 19:49Сказано в эфиреTelegram в России заблокирован – или все-таки нет? Комментарий экспертаОснователь Telegram Павел Дуров приветствовал предложение снять блокировку мессенджера в России. Автор одного из Telegram-каналов Алексей Никушин в эфире радио Sputnik отметил, что и сейчас эффективность блокировки мессенджера вызывает сомнения.