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2020-06-07T12:44
https://ria.ru/20200607/1572577450.html
Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его "исчезновении"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155526/93/1555269317_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_9c6428425c654894450ecc397b88e274.jpg
РИА Новости

Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его "исчезновении"

00:23 07.06.2020 (обновлено: 12:44 07.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов куда-то "пропал" накануне своего дня рождения, заявил его пиар-директор Вадим Горжанкин в беседе с "Пятым каналом".
По его словам, ситуация вызывает беспокойство, потому что Алибасову не свойственно скрываться от общества, никому об этом не сообщая.
"Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. <…> Бари Каримович так обычно не скрывается — так, чтобы не отвечал", — сказал Горожанкин.
Пиар-директор добавил, что в четверг сын продюсера увез его куда-то на такси "неожиданно для всех". В пятницу Горожанкину удалось дозвониться до сына Алибасова, однако тот лишь заверил, что "все нормально" и попросил не беспокоиться, после чего "практически сразу" положил трубку. После этого директор больше не смог с ним связаться.
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"В свете последних всех этих событий, разборками с квартирой, наследством, дележками, может быть, связано с имуществом", — предположил Горожанкин.
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Обсудить 17
Вадим ГорожанкинРоссияБари АлибасовШоу-бизнес
Популярные комментарии
Надоели уже пиарить этого мошенника........
7 июня, 09:33
Арсений Новиков
6100000
Сидит, наверное где-то, "Крота" квасит.
7 июня, 00:33
bbogdanov65.ivanovo
34160000
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