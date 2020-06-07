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Религия и мировоззрение
2020-06-07T06:14
https://ria.ru/20200607/1572577411.html
Православные христиане празднуют день Святой Троицы
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РИА Новости

Православные христиане празднуют день Святой Троицы

00:21 07.06.2020 (обновлено: 06:14 07.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрихожане во время богослужения
Прихожане во время богослужения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Прихожане во время богослужения . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Православные христиане в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница). Торжества пройдут в условиях действующих в России ограничительных мер из-за распространения коронавируса — в разных регионах они могут варьироваться по степени жесткости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселка Переделкино.
Репродукция иконы Андрея Рублева Троица Ветхозаветная
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Обычно предстоятель Русской церкви на Троицу служил в подмосковной Троице-Сергиевой лавре, отмечающей главный престольный праздник, при стечении большого числа паломников.
Сейчас решение служить в закрытом скиту, по словам главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, приняли по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение патриархом главного храма Вооруженных сил — собора в честь Воскресения Христова.

История праздника

Пятидесятницу называют еще Днем рождения церкви, празднование установили сами апостолы. В книге "Деяний апостольских" рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований, в том числе возможность сразу понимать иностранные языки и свободно на них говорить. С этого времени апостолы начали открыто и безбоязненно проповедовать Христа, и число членов церкви стало быстро расти.
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С древности в день Святой Троицы в храмах совершалось крещение новых членов церкви. После литургии сразу служится вечерня, во время которой читаются особые коленопреклоненные молитвы, составленные еще в IV веке святителем Василием Великим. В них содержатся прошения о том, чтобы Господь послал верующим благодать Святого Духа, а также упокоил в "небесных обителях" умерших.
Праздник Святой Троицы установили в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге. На Руси же Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняют на зеленые. Зеленый цвет в православии — символ Святого Духа.
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На Руси издавна этот церковный праздник являлся одним из самых популярных и любимых в народе. Храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой — в знак обновления.

Ограничения из-за коронавируса

В этом году в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции в ряде регионов России (как и некоторых других странах) храмы для прихожан остаются закрытыми. Им духовенство благословило молиться дома и следить за прямыми трансляциями служб. В других субъектах молящихся в храмы допускают, но их число ограничено санитарными требованиями, предписано носить маски, нельзя нарушать дистанцию.
В Москве с 6 июня церкви уже полностью открылись для прихожан, в том числе и в часы богослужений. При этом верующие должны соблюдать социальную дистанцию (один человек на четыре квадратных метра) и другие ограничительные меры. В частности, необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), или же их можно попросить при входе в храм. Там же у пришедших на службу будут измерять температуру. На полу в церквях нанесут разметку для соблюдения дистанции.
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Религия и мировоззрениеСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаАлександр НевскийПеределкиноРусская православная церковьМосква
Популярные комментарии
Поздравляю всех православных с праздником Святой Троицы!
7 июня, 07:48
vvladimsam
1500120
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