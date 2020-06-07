Путин поручил разработать Национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. поручил создать Национальную базу генетической информации.

Курчатовский институт должны будут обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Кроме того, от них потребуется разработать форматы хранения и передачи этой информации. Как следует из опубликованного на сайте Кремля документа, правительство идолжны будут обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Кроме того, от них потребуется разработать форматы хранения и передачи этой информации.

Со следующего года федеральный бюджет начнет ежегодно выделять деньги на эти цели.

Курчатовского института Александру Благову поручили представить соответствующий доклад до октября. Премьер-министру Михаилу Мишустину и главеАлександру Благову поручили представить соответствующий доклад до октября.

Поручения Путина

Кроме того, Путин потребовал разработать лабораторное и научное оборудование, благодаря которому Россия сможет проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий. Специалисты подготовят учебные курсы для школьников по генетике, а для учителей составят программу повышения квалификации.

Также российский лидер призвал создать национальные биоресурсные центры по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы и обеспечить потребности в кадрах в этой области.

Отдельно в указе президента отмечена необходимость построить центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

В мае на совещании, посвященном вопросам развития генетических технологий, Путин заявил, что Россия должна иметь линейку разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, будут способствовать росту продолжительности жизни и улучшению экологии.

"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием", — сказал он, призвав собеседников найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития, интересами людей и вопросами этики.

Снизить количество наследственных заболеваний

По словам директора по развитию медико-генетического центра Genotek Артема Елмуратова, подобная база нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней.

Он пояснил, что такой реестр дает медикам доступ к персональным данным больных. Используя эту информацию, врачи могут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента, отметил эксперт.

"Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний", - сказал Елмуратов в эфире радио " Комсомольская правда ".