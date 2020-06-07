Путин поручил разработать Национальную базу генетических данных

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации.
Как следует из опубликованного на сайте Кремля документа, правительство и Курчатовский институт должны будут обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Кроме того, от них потребуется разработать форматы хранения и передачи этой информации.
Со следующего года федеральный бюджет начнет ежегодно выделять деньги на эти цели.
Премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову поручили представить соответствующий доклад до октября.
Поручения Путина
Кроме того, Путин потребовал разработать лабораторное и научное оборудование, благодаря которому Россия сможет проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий. Специалисты подготовят учебные курсы для школьников по генетике, а для учителей составят программу повышения квалификации.
13 декабря 2018, 15:04Путин рассказал об интересе к генетике и искусственному интеллекту
Также российский лидер призвал создать национальные биоресурсные центры по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы и обеспечить потребности в кадрах в этой области.
Отдельно в указе президента отмечена необходимость построить центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.
В мае на совещании, посвященном вопросам развития генетических технологий, Путин заявил, что Россия должна иметь линейку разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, будут способствовать росту продолжительности жизни и улучшению экологии.
"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием", — сказал он, призвав собеседников найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития, интересами людей и вопросами этики.
Снизить количество наследственных заболеваний
По словам директора по развитию медико-генетического центра Genotek Артема Елмуратова, подобная база нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней.
Он пояснил, что такой реестр дает медикам доступ к персональным данным больных. Используя эту информацию, врачи могут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента, отметил эксперт.
"Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний", - сказал Елмуратов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что разработка единой базы даст поможет развитию персонализированной медицины, когда врачи учитывают индивидуальные особенности каждого пациента.