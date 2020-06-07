Владельцам "дальневосточных гектаров" предложили дом в ипотеку под 2%

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тем, кто приобрел "дальневосточный гектар", предложили досрочно передавать в собственность их участки при заключении кредитного договора на строительство жилья по программе "Дальневосточная ипотека". Так участок может стать залогом для обеспечения кредитования.

Наша задача — увязать между собой две дальневосточные программы: льготная ипотека под два процента и "гектар". Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии, что он будет указываться в кредитном договоре как залог и оценен", — процитировали главу Минвостокразвития Александра Козлова на сайте ведомства.

Сейчас те, кто участвует в программе "Дальневосточный гектар", получают землю в безвозмездное пользование. Оформить ее в собственность они могут только через пять лет, а банки не берут такие участки в качестве залога на данный момент.

По мнению главы ведомства, новшество позволит участникам программы "Дальневосточный гектар" взять ипотеку под два процента и построить недвижимость в своих владениях.

К инициативе Минвостокразвития позитивно отнеслись в правительстве России.