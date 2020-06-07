Оставайтесь дома: какие льготы и услуги дают бизнесу власти Москвы

"До 30 июня в Москве отменены арендные платежи для предприятий сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, которые арендуют городские помещения и участки. Для того чтобы получить помощь, достаточно направить обращение в свободной форме в столичный департамент городского имущества", — сообщается на сайте.