Оставайтесь дома: какие льготы и услуги дают бизнесу власти Москвы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Москвы разработало несколько электронных сервисов, чтобы облегчить жизнь предпринимателей в этот сложный период. Все они доступны на сайте mos.ru. Для регистрации на портале юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходима квалифицированная электронная подпись.
На специальной странице можно получить информацию о всех доступных для бизнеса мерах поддержки, предусмотренных городскими и федеральными антикризисными программами. Можно получить онлайн 180 видов услуг.
"До 30 июня в Москве отменены арендные платежи для предприятий сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, которые арендуют городские помещения и участки. Для того чтобы получить помощь, достаточно направить обращение в свободной форме в столичный департамент городского имущества", — сообщается на сайте.
Существует также сервис "Электронная приемная", через который можно получить отсрочку по арендным платежам за второй квартал.
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Специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы подготовили и сервис mbm.mos.ru, где доступно 20 онлайн-продуктов. Здесь можно подать заявку на различные субсидии онлайн. Бесплатный обучающий проект "Онлайн-академия МБМ" содержит три программы для предпринимателей разного уровня подготовки. Для них же подготовлен сервис "Консультация", где можно задать вопрос специалисту по вопросам выбора оптимальной схемы налогообложения, а также бухгалтерские и маркетинговые сервисы.
"Для взаимодействия бизнеса, науки и органов власти в сентябре 2019 года создана платформа Московского инновационного кластера. Участниками кластера за это время стали около четырех тысяч образовательных и научных учреждений, промышленных предприятий, ИТ-компаний и объектов инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
Специально на период пандемии здесь был открыт раздел, в котором указаны финансовые и нефинансовые меры помощи бизнесу. Также платформа подготовила витрину инноваций "Бизнес против COVID-19", где приводятся технологические решения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и социально-экономическими последствиями пандемии.
На инвестиционном портале города Москвы бизнесменам доступны 23 онлайн-сервиса, где можно подать заявку на присвоение статуса резидента особой экономической зоны, ознакомиться с объектами для инвестирования, рассчитать стоимость патента, направить обращение в правительство Москвы, оставить запрос на аренду помещения в технопарке и многое другое. Для регистрации на портале необходимо заполнить форму.