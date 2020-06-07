Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. По словам министра туризма Камбоджи Тонга Хона, в этом году из-за распространения пандемии страна столкнется с огромными потерями в доходах от туристического сектора, падение составит около трех миллиардов долларов США, По словам министра туризма Камбоджи Тонга Хона, в этом году из-за распространения пандемии страна столкнется с огромными потерями в доходах от туристического сектора, падение составит около трех миллиардов долларов США, сообщает Bangkok Post.

За первые четыре месяца Камбоджа приняла 1,16 миллиона иностранных посетителей, что на 52 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра, к настоящему времени в Камбодже было закрыто около 2956 предприятий, связанных с туризмом, в результате чего еще 45 405 человек остались безработными.