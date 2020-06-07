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Туризм
2020-06-07T15:01
https://ria.ru/20200607/1572544749.html
Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155036/82/1550368215_0:352:2730:1888_1036x0_80_0_0_e2c89e01640033e289b40dccc9d912e8.jpg
РИА Новости

Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов

15:01 07.06.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы, передвигающиеся на тук-туке, Анкор, Камбоджа
Туристы, передвигающиеся на тук-туке, Анкор, Камбоджа
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. По словам министра туризма Камбоджи Тонга Хона, в этом году из-за распространения пандемии страна столкнется с огромными потерями в доходах от туристического сектора, падение составит около трех миллиардов долларов США, сообщает Bangkok Post.
За первые четыре месяца Камбоджа приняла 1,16 миллиона иностранных посетителей, что на 52 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам министра, к настоящему времени в Камбодже было закрыто около 2956 предприятий, связанных с туризмом, в результате чего еще 45 405 человек остались безработными.
Министерство туризма на этой неделе ввело дополнительные меры безопасности для гостиниц, ресторанов, транспорта и курортов, чтобы сдержать распространение коронавируса после того, как туристическая деятельность начнет восстанавливаться.
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