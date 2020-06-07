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2020-06-07T15:46
https://ria.ru/20200607/1572544720.html
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
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РИА Новости

Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"

03:23 07.06.2020 (обновлено: 15:46 07.06.2020)
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© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер ("Цель номер один", "Впусти меня. Сага", "Добро пожаловать в рай") рассказал о работе над "Дюной" в интервью Collider.
Перед этим проектом Фрейзер участвовал в съемках "Изгоя 1" и "Мандалорца", по его словам, для "Дюны" он вынужден был полностью перестроиться.
"Мне пришлось забыть о "Звездных войнах". Это было несложно. Мы с режиссером Дени Вильневым поговорили о том, каким должен быть фильм и какие он должен вызывать ощущения. Вместе с тем между "Звездными войнами" и "Дюной" много общего. Пустыни, например. Уверен, что Джордж Лукас вдохновлялся "Дюной" Фрэнка Герберта. Поэтому мне пришлось быть очень внимательным, чтобы не повторяться. И не только для того, чтобы фильм получился другим, но и потому, что я не люблю дважды делать одно и то же", — поделился Фрейзер.
По словам оператора, несмотря на решение Вильнева разбить книгу на две части и сначала снять фильм по одной из них, фильм будет полноценной законченной киноработой.
В ленте снимались Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгорд, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие актеры.
Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2020 года.
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