Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"

"Мне пришлось забыть о "Звездных войнах". Это было несложно. Мы с режиссером Дени Вильневым поговорили о том, каким должен быть фильм и какие он должен вызывать ощущения. Вместе с тем между "Звездными войнами" и "Дюной" много общего. Пустыни, например. Уверен, что Джордж Лукас вдохновлялся "Дюной" Фрэнка Герберта. Поэтому мне пришлось быть очень внимательным, чтобы не повторяться. И не только для того, чтобы фильм получился другим, но и потому, что я не люблю дважды делать одно и то же", — поделился Фрейзер.