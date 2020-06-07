Эксперты рассказали, о новых привычках российских путешественников

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, о новых привычках, появившихся у них в период пандемии, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование в соцсетях среди 1850 пользователей и выяснили, что значительная часть из них научилась держаться подальше от незнакомцев в общественных местах. Так ответили 18 процентов респондентов.

Оглядываются на улице в поисках контролирующих органов, которые могут выписать штраф, стали 14 процентов опрошенных. Отказались от просмотра новостей 13 процентов путешественников, 12 процентов теперь постоянно моют руки, 11 процентов приобрели навык открывать двери при помощи локтя. Им же они нажимают на кнопку, вызывая лифт.

Каждый десятый сказал, что научился сидеть дома, находить себе интересные занятия и не выходить лишний раз на улицу. По шесть процентов пользователей занялись цветоводством и научились мастерски дезинфицировать поверхности и разные предметы.