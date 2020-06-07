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Культура
2020-06-07T07:36
https://ria.ru/20200607/1572539820.html
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
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РИА Новости

Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором

07:36 07.06.2020
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© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"
Цветочная корона из фильма Солнцестояние
© Фото : A24 Auctions
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Ари Астер, получивший известность после выхода "Реинкарнации" (2018 год) и "Солнцестояния" (2019 год), во время беседы со студентами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре подтвердил, что работает над новым хоррором, сообщает Comingsoon.net.
"Все, что я могу пока сказать, этот фильм будет похож на "комедийный ужастик" с рейтингом 17+, а его длительность составит четыре часа", – прокомментировал Астер.
Остальные подробности Ари Астер раскрывать не стал. Поэтому пока неизвестно, какие актеры снимутся в этом хорроре и когда он приступит к съемкам.
Сейчас продюсерская компания режиссера работает над ремейком научно-фантастической комедии "Спасти зеленую планету!" (2003 год), которую снял южнокорейский режиссер Чан Чжун Хеан.
Фильм Солнцестояние(2019)
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