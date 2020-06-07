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Культура
2020-06-07T01:13
https://ria.ru/20200607/1572534496.html
Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
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РИА Новости

Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"

01:13 07.06.2020
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© Getty Images for Elvis Duran / Steven FerdmanУчастник группы BTS Чон Чонгук
Участник группы BTS Чон Чонгук
© Getty Images for Elvis Duran / Steven Ferdman
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
По информации издания, в записи трека принял участие композитор и продюсер Pdogg, а композиция посвящена АРМИ (A.R.M.Y.) – фанатам исполнителя и группы. В ссылке к "Still with you" написано: "спасибо, АРМИ-2020".
На следующей неделе, состоится BTS Festa – ежегодный праздник, который с июня 2014 года отмечают участники группы с поклонниками. Он длится две недели и совпадает с годовщиной создания BTS – 13 июня 2013 года.
Перед и во время BTS Festa музыканты радуют фанатов новым контентом: выпускают эксклюзивные фотографии или видео с концертов, снимают клипы, представляют новые песни и многое другое.
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