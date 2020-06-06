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2020-06-06T23:56
https://ria.ru/20200606/1572577242.html
В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей
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РИА Новости

В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей

23:56 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДвижение автомобилей на Тверской улице
Движение автомобилей на Тверской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Минздрав подготовил проект об изменениях правил медосвидетельствования для водителей. Документ опубликовали на федеральном портале нормативных актов.
Теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки автомобилистам придется только в случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
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При этом будут использовать лабораторные анализы крови или мочи.
В конце осени прошлого года Минздрав намеревался внести изменения в процедуру медосвидетельствования, увеличив объем исследований. Ожидалось, что это повлечет за собой рост стоимости обследования в разы. Это вызвало ажиотаж у автомобилистов и спровоцировало очереди в наркологических и психоневрологических диспаснерах.
Впоследствии в министерстве "с учетом обеспокоенности россиян" решили отложить вступление изменений в силу и провести дополнительный анализ методов тестирования.
На ситуацию также отреагировал президент Владимир Путин, назвавший новые правила чушью.

Оценка новых изменений

Опрошенные РИА Новости эксперты назвали новый изменения своевременным и нужным нововведением. Так, по словам координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, сам по себе анализ в массовых масштабах не имел никакого смысла.
"Дело в том, что он может свидетельствовать не только о регулярном употреблении алкоголя, но и о каких-то болезненных состояниях, о том, что у человека генетика особая, и этого фермента больше. Поэтому для того, чтобы аппаратным способом без участия нарколога определить, является человек зависимым от алкоголя или нет, этот фермент не подходит", — пояснил он.
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Эксперт отметил, что нововведения помогут избежать случаев, когда люди, которые не страдают алкоголизмом, лишаются возможности водить машину.
Его мнение во многом разделяет и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
"Лабораторные исследования – это, во-первых, дополнительные средства. А самое главное, что столько приборов нет, сколько предполагается исследований... Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог", — заявил он.
Планируемые изменения также прокомментировал председатель Общероссийского общественного движения "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
"Освидетельствование — это принудительная процедура, которая влечет за собой серьезные юридические последствия. Для ее проведения должны быть основания", — заявил он РБК.
Похмелкин добавил, что сейчас сотрудники Госавтоинспекциии могут предложить сдать тест водителю, у которого наблюдается хотя бы один из признаков алкогольного опьянения. В сулчае отказа пройти проверку на месте, его могут отправить в медицинскую организацию.
"Если врач до того, как подвергнуть человека процедуре, скажет, что внешних признаков опьянения нет, то хуже для автомобилистов не будет. Может быть, это, наоборот, кому-то поможет", — отметил он.
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Депутат Госдумы Борис Менеделевич заявил, что новый проект вызывает вопросы в отношении его реализации. По его мнению, имеет смысл подумать о более частом проведении медосмотров без привязки к возможности лишения прав.
В частности, политик заявил, что ему сложно представить, как врач может за 5-10 минут определить у человека наличие алкогольной зависимости.
"Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счет и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным и алкоголизм у человека не подтвердится. И кто тогда будет возвращать финансовые затраты?" — поинтересовался депутат.
По его мнению, Минздрав и эксперты должны изучить, как этот механизм будет реализовываться, а также способы его оплаты, стоимость и возможность социально-адресной помощи нуждающимся.
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Сергей КанаевПетр ШкуматовГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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