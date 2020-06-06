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2020-06-06T23:46
https://ria.ru/20200606/1572577096.html
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
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РИА Новости

Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом

23:46 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
"Безусловно, тот случай, когда Коммунистическая партия Китая нарушила обещания по своему договору с Великобританией и решила отказать гонконгскому народу в обещанных свободах, похоже на некоторые из обещаний, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступала против остальной Европы", - сказал Помпео в интервью The Daily Caller (текст беседы распространила пресс-служба Госдепа).
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В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.
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Майк ПомпеоДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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„Англичане( англосаксы в общем) во всём мире известны отсутствием совести в политике. Они знатоки искусства прятать свои преступления за фасадом приличия. Так они поступали веками, и это настолько стало частью их натуры, что они сами больше не замечают этой черты. Они действуют с таким благонравным выражением и такой абсолютной серьёзностью, что убеждают даже самих себя, что они служат примером политической невинности. Они не признаются себе в своём лицемерии. Никогда один англичанин не подмигнёт другому и не скажет: „но мы понимаем, что имеем в виду“. Они не только ведут себя как образец чистоты и непорочности — они себе верят. Это и смешно, и опасно“ — Йозеф Геббельс.
6 июня, 23:59
Козьма ПРУТКОВ.
9501001
Похоже, США кирдык. Американцы точно не умные. Китай такого не простит.
6 июня, 23:51
Андрей Романов
4700001
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