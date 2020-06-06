Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
"Безусловно, тот случай, когда Коммунистическая партия Китая нарушила обещания по своему договору с Великобританией и решила отказать гонконгскому народу в обещанных свободах, похоже на некоторые из обещаний, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступала против остальной Европы", - сказал Помпео в интервью The Daily Caller (текст беседы распространила пресс-служба Госдепа).
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.