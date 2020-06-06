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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T23:44
https://ria.ru/20200606/1572577066.html
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571557934_0:277:3019:1976_1036x0_80_0_0_afc1919cdee058bf53d88047809ca322.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам

23:44 06.06.2020
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© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зафиксировало за минувшие сутки рекордное количество зараженных коронавирусом - 3121, общее число заболевших в королевстве приблизилось к 100 тысячам.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 34 новых смертельных случая, общая численность умерших увеличилась до 676.
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"Также зарегистрирован 3121 положительный анализ (на коронавирус - ред.), увеличив численность заболевших до 98 869", - сообщается в отчете минздрава.
Согласно ежедневному докладу, в королевстве за сутки выздоровели 1175 человек, общее количество излечившихся граждан таким образом достигло 71 791.
Саудовская Аравия занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом среди арабских стран и пятнадцатое в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
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