В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам

БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зафиксировало за минувшие сутки рекордное количество зараженных коронавирусом - 3121, общее число заболевших в королевстве приблизилось к 100 тысячам.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 34 новых смертельных случая, общая численность умерших увеличилась до 676.
"Также зарегистрирован 3121 положительный анализ (на коронавирус - ред.), увеличив численность заболевших до 98 869", - сообщается в отчете минздрава.
Согласно ежедневному докладу, в королевстве за сутки выздоровели 1175 человек, общее количество излечившихся граждан таким образом достигло 71 791.
Саудовская Аравия занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом среди арабских стран и пятнадцатое в мире.
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