Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

Как сообщает радиостанция, во всей Франции участвовали в протестах 23,3 тысячи человек, в том числе 5,5 тысячи в Париже.

В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.