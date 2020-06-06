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2020-06-06T23:40
https://ria.ru/20200606/1572577002.html
Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма
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РИА Новости

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

23:40 06.06.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 23 тысяч демонстрантов приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия по всей Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Ранее сообщалось, что акция против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда проходит в субботу в Париже и ряде других городов Франции.
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Как сообщает радиостанция, во всей Франции участвовали в протестах 23,3 тысячи человек, в том числе 5,5 тысячи в Париже.
В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Акции солидарности с демонстрантами в США также проходят в ряде европейских стран.
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