На Куру прибыли специалисты для устранения утечки из блока "Фрегат"

В материалах на сайте госзакупок отмечается, что из России прилетели 15 специалистов НПО имени Лавочкина — изготовителя "Фрегата".

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из них в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".