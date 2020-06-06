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2020-06-07T08:53
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На Куру прибыли специалисты для устранения утечки из блока "Фрегат"
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РИА Новости

На Куру прибыли специалисты для устранения утечки из блока "Фрегат"

23:29 06.06.2020 (обновлено: 08:53 07.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b в объективе фотоаппарата во время выкатки на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b в объективе фотоаппарата во время выкатки на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Специалисты НПО имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса") прилетели во Французскую Гвиану для устранения утечки токсичного топлива из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру, следует из данных сайта мониторинга движения воздушных судов flightradar24.com.
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы было решено отправить специалистов из России.
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Согласно данным flightradar24.com, самолет Gulfstream G550 вылетел из аэропорта "Внуково" утром и с промежуточной посадкой на Азорских островах добрался до аэропорта в Кайенне.
В материалах на сайте госзакупок отмечается, что из России прилетели 15 специалистов НПО имени Лавочкина — изготовителя "Фрегата".
Данный "Фрегат-М" предназначен для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ-А" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за другой проблемы с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса. В результате специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля возвратились на родину.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из них в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Куру (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосФранцузская Гвиана
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