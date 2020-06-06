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2020-06-06T23:26
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В Совфеде оценили предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
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РИА Новости

В Совфеде оценили предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива

23:26 06.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предложение США помощи России в связи с ситуацией с разливом топлива в Норильске хоть и запоздалое, но весьма похвальное, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
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"Само по себе предложение нужно оценить только с положительной стороны, даже если допустить, что пик кризиса с разливом топлива уже пройден с использованием собственных сил и средств. Но само стремление помочь, пусть и запоздалое, весьма похвально",- сказал Морозов.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияМайк ПомпеоОлег МорозовНорильскСШАВ мире
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