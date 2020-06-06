В Biocad назвали сроки поступления в больницы препарата от коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Препарат для лечения осложнений Препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" ("Левилимаб") биотехнологической компании Biocad поступит в российские больницы, предварительно, через три недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "Илсира" ("Левилимаб") по специальной процедуре.

"Препарат будет поставляться в лечебно-профилактические учреждения и назначаться врачами. Производство начнется после сертификации, в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели", - рассказали в пресс-службе Biocad.

Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Механизм действия активного вещества "Левилимаба" связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19.

В настоящий момент клинические исследования "Левилимаба" третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции, это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. Как 20 мая сообщали в компании, к испытаниям подключены 13 медицинских центров, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.

Применение "Илсиры" возможно только в условиях стационара, отмечается в инструкции к лекарству. Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.

Согласно последним временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, для лечения цитокинового шторма при COVID-19 применяются блокаторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) - моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору. "Илсира" ("Левилимаб") - это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6.