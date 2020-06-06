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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T23:13
https://ria.ru/20200606/1572576719.html
В Biocad назвали сроки поступления в больницы препарата от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

В Biocad назвали сроки поступления в больницы препарата от коронавируса

23:13 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" ("Левилимаб") биотехнологической компании Biocad поступит в российские больницы, предварительно, через три недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "Илсира" ("Левилимаб") по специальной процедуре.
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"Препарат будет поставляться в лечебно-профилактические учреждения и назначаться врачами. Производство начнется после сертификации, в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели", - рассказали в пресс-службе Biocad.
Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Механизм действия активного вещества "Левилимаба" связан с цитокиновым штормом - опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19.
В настоящий момент клинические исследования "Левилимаба" третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции, это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. Как 20 мая сообщали в компании, к испытаниям подключены 13 медицинских центров, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.
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Применение "Илсиры" возможно только в условиях стационара, отмечается в инструкции к лекарству. Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.
Согласно последним временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, для лечения цитокинового шторма при COVID-19 применяются блокаторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) - моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору. "Илсира" ("Левилимаб") - это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19BiocadМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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