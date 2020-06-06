ООН отправила в йеменский город Аден гумпомощь для борьбы с COVID-19

БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом, предоставленная ООН, прибыла в йеменский город Аден, сообщается в опубликованном в субботу заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Twitter.
"Вопреки многим сложностям ЮНИСЕФ продолжает поставки гуманитарной помощи воздушным путем в Йемен. Эти поставки необходимы для борьбы с распространением коронавируса в стране", - написано в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения в пятницу доставила в аэропорт Адена 16 тонн медикаментов и средств защиты для борьбы с коронавирусом.
С осени 2014 года в Йемене идут военные действия между захватившими власть мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) и сторонниками международно признанного правительства во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. На его стороне с весны 2015 года участвует арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
По официальным данным, в Йемене 473 случая заражения коронавирусом, 112 больных умерли и 25 вылечились.
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