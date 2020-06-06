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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T22:57
https://ria.ru/20200606/1572576538.html
ООН отправила в йеменский город Аден гумпомощь для борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1036x0_80_0_0_4d92612a7c07f8ddf7256f8507312a2c.jpg
РИА Новости

ООН отправила в йеменский город Аден гумпомощь для борьбы с COVID-19

22:57 06.06.2020
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом, предоставленная ООН, прибыла в йеменский город Аден, сообщается в опубликованном в субботу заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Twitter.
"Вопреки многим сложностям ЮНИСЕФ продолжает поставки гуманитарной помощи воздушным путем в Йемен. Эти поставки необходимы для борьбы с распространением коронавируса в стране", - написано в сообщении.
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С осени 2014 года в Йемене идут военные действия между захватившими власть мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) и сторонниками международно признанного правительства во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. На его стороне с весны 2015 года участвует арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
По официальным данным, в Йемене 473 случая заражения коронавирусом, 112 больных умерли и 25 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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