Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T22:43
https://ria.ru/20200606/1572576366.html
МИД опубликует подборку "наставлений" США по демократии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1036x0_80_0_0_d165d748db89250c4409df606b37fd6c.jpg
РИА Новости

МИД опубликует подборку "наставлений" США по демократии

22:43 06.06.2020
3410
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить". И это тот самый как бы исторический момент, когда, честно говоря, дилемма все-таки возникает. Потому что, опять же хочу сказать, наверное, завтра мы сделаем специальную подборку в соцсетях МИД, Facebook МИДа. Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, но мы сделаем подборку, наверное, на протяжении последних 10 лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную. Это был даже не троллинг", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос, будет ли Россия "троллить" США на фоне беспорядков.
Протестующие в Нью-Йорке
3 июня, 08:00
Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
Как отметила Захарова, "наставления" США по демократии в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, так как Вашингтон делал заявления, видя ситуацию в этих странах.
"Во многом это было издевательство, видя внутренние проблемы. Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее. У нас уже это готово, мы просто опубликуем завтра", - добавила она.
По ее словам, МИД РФ опубликует подборку о США "не для троллинга", а просто для напоминания, на будущее.
"Потому что когда в следующий раз очень захочется Вашингтону, а это будет уже достаточно скоро, кого-то, так сказать, научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить", - сказала Захарова, отметив, что в настоящий момент не время для "троллинга" США, потому что протесты в США – реальная проблема.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 15:30
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
17952005
Обсудить 3
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!
6 июня, 22:52
Арсений Новиков
1710001
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова предупредила о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Чехии
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Полицейские преклоняют колени перед демонстрантами, которые собрались в Остине, штат Техас
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал ввести "парализующие" санкции против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:02Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
15:01В Нью-Йорке отменили комендантский час
Лента новостейМолния